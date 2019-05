(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 03 maggio 2019 Salvini: "I giudici e Fabio Fazio sono gli unici in Italia a non pagare per i propri errori" "Ci sono due categorie in Italia che non pagano per i propri errori, i giudici e Fabio Fazio". Queste le parole di Matteo Salvini, segretario della Lega, durante un comizio elettorale a Reggio Emilia. fonte Facebook_Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it