Venezuela, Maduro sfila con i militari: "In marcia per sconfiggere il tentativo di golpe"

(Agenzia Vista) Caracas, 02 maggio 2019 "Siamo in marcia permanente per la Patria, con la massima morale per affrontare i tradimenti, per sconfiggere il tentativo di golpe e prendersi cura della Pace della Repubblica". Lo scrive su Twitter il Presidente del Venezuela Nicolas Maduro pubblicando un video in cui marcia con i militari. Fonte: Twitter/Nicolas Maduro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev