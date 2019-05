(Agenzia Vista) Tel Aviv, 02 maggio 2019 Giornata olocausto in Israele, Tel Aviv si ferma per un minuto, sirene risuonano in tutta la città L'1 e il 2 maggio sono i giorni in cui Israele ricorda le proprie vittime durante l'olocausto della seconda guerra mondiale. La città di Tel Aviv si è fermata, come di consueto, alle 10 in punto, quando le sirene hanno risuonato in tutta la capitale e tutti hanno interrotto quello che stavano facendo per un minuto. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it