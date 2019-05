Primo maggio, Ilaria Cucchi sul palco del concerto: "Indignatevi" Il pubbico urla "Stefano, Stefano"

Primo maggio, Noel Gallagher infiamma San Giovanni con i grandi classici degli Oasis e dei Beatles

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2019 Primo maggio, Noel Gallagher infiamma San Giovanni con i grandi classici degli Oasis e dei Beatles "Wonderwall", "Stop Crying your Heart Out" e "All You Need is Love" Noel Gallagher conquista San Giovanni con i grandi classici degli Oasis e la cover dei Beatles. Dalle 15 fino a mezzanotte, in Piazza San Giovanni il tradizionale concertone del Primo maggio, ...