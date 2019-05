Zingaretti al concerto del Primo maggio: "Vengo sempre, questa è l'agenda che vorrei per il Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2019 Zingaretti al concerto del Primo maggio, vengo sempre, questa e l'agenda che vorrei per il paese Così il segretario del PD, Nicola Zingaretti, al concerto del Primo maggio a San Giovanni a Roma. Dalle 15 fino a mezzanotte, in Piazza San Giovanni il tradizionale concertone del Primo maggio, organizzato da Cigl, Cisl e Uil, e condotto da Lodo Guenzi e Ambra Angiolini. Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco per tutti i gusti, dalla trap di Izi, Ghali e Achille Lauro, Carl Brave alla musica indie con i Canova, gli Ex Otago, Coma Cose, i Pinguini Tattici Nucleari e Gazzelle, fino a band e cantanti più tradizionali come Zen Circus, Ghemon, Daniele Silvestri, Negrita, Manuel Agnelli e Subsonica. Ospite internazionale, l'ex chitarrista degli Oasis, Noel Gallagher. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev