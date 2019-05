(Agenzia Vista) Jesolo, 01 maggio 2019 Meloni: "FdI a Sconcerto 1° Maggio per dare voce a lavoratori che sindacati non vedono" La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Jesolo per l'iniziativa organizzata dal partito lo 'sConcerto del Primo Maggio' per dare voce "A tutti i dipendenti sottopagati e alle categorie non protette: lavoratori autonomi, ambulanti, commercianti, professionisti e piccoli imprenditori, quelli che ogni giorno di malattia è una remissione, quelli che le ferie sono un lusso, quelli che niente cassa integrazione, niente prepensionamenti, niente sussidi di disoccupazione, niente assegni famigliari, niente tredicesima, niente liquidazione" afferma la Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev