(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2019 Primo Maggio al Quirinale, il meglio del discorso di Mattarella in 180 secondi Nel Salone dei Corazzieri al Palazzo del Quirinale la cerimonia per la Festa del Lavoro alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dei nuovi Maestri del Lavoro del Lazio. Così il Capo dello Stato in un passaggio del suo intervento: "La nostra Costituzione riconosce il lavoro come bene sociale e impone alle istituzioni di compiere ogni sforzo per ampliare le opportunità occupazionali, per rimuovere le cause degli squilibri tra territorio, per accrescere le conoscenze, gli investimenti necessari a uno sviluppo sostenibile". Presenti anche il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, il Presidente dell'Associazione Nazionale Seniores d'Azienda, Edoardo Patriarca, del Presidente della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, Elio Giovati, e del Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato. Il presidente Mattarella ha consegnato le Stelle al Merito del Lavoro “alla memoria” di Ilario Rifaldi - operaio della Ansaldo S.A. Fonderia di Ghisa e Metalli di Genova, morto a seguito di un esplosione nella fonderia nel 1958 - e di Alberto Pedon, della Saima SpA di Castelnuovo del Garda, deceduto a seguito di un incidente occorso nel 2012. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev