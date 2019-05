(Agenzia Vista) Caracas, 01 maggio 2019 Venezuela, l'appelo di Guaido': "Maduro non controlla più l'esercito, scendiamo tutti in strada" Il presidente incaricato del Venezuela, Juan Guaidò, ha lanciato un appello via social network a tutti i cittadini richiamandoli a scendere in piazza. "Oggi è giorno un storico, Maduro non ha più il controllo dell'esercito. Oggi diamo inizio alla fase finale dell'operazione libertà", ha affermato Guaidò. fonte Instagram_Juan Guaidò Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it