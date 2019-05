(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2019 Mattarella: "Il debito pubblico pesa, serve una cura particolare" Le celebrazioni della Festa del Lavoro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Così il Capo dello Stato in un passaggio del suo intervento: "C'è una congiuntura internazionale debole ma in Italia si aggiunge il peso obiettivo del debito pubblico, che impone cura e attenzioni particolari per rafforzare la fiducia degli investitori, per tutelare il risparmio degli italiani, per tenere in equilibrio programmi di spesa e finanziamenti realistici". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev