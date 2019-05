(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2019 Primo Maggio, Mattarella: "Creare lavoro è un dovere costituzionale" Le celebrazioni della Festa del Lavoro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Così il Capo dello Stato in un passaggio del suo intervento: "La nostra Costituzione riconosce il lavoro come bene sociale e impone alle istituzioni di compiere ogni sforzo per ampliare le opportunità occupazionali, per rimuovere le cause degli squilibri tra territorio, per accrescere le conoscenze, gli investimenti necessari a uno sviluppo sostenibile" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev