(Agenzia Vista) Palermo, 01 maggio 2019 Primo maggio, Ugl in piazza a Palermo con 1133 sagome per ricordare morti sul lavoro, immagini drone L'Ugl è scesa in piazza a Palermo, con il suo segretario generale Francesco Paolo Capone, per ricordare le morti sul lavoro che ogni anno sono più di mille. In piazza sono state posizionate 1133 sagome che stanno a rappresentare i lavoratori che hanno perso la vita nel 2018. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it