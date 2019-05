(Agenzia Vista) Palermo, 01 maggio 2019 Primo maggio, Capone (Ugl): "In piazza a Palermo per ricordare le morti sul lavoro" "Oggi scendiamo in piazza senza striscioni, né cortei, né musica. Siamo in piazza per ricordare il dramma delle morti sul lavoro". Queste le parole di Francesco Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, intervistato a Palermo a margine dell'iniziativa promossa dal sindacato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it