(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2019 Regeni, Fico: "Parole Al-Sisi non hanno senso, non le ascolto più, voglio i fatti" L'approvazione da parte dell'Aula della Camera dei deputati del'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo, in Egitto, il 25 gennaio 2016. I voti favorevoli sono stati 376, nessun contrario, 54 gli astenuti. Queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, dopo l'approvazione: "Per me le parole di Al Sisi non hanno alcun senso, alle parole devono seguire i fatti. Se non seguono i fatti rimangono solo parole. Sono tre anni che ci sono solo parole, ormai non le ascolto neanche più". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev