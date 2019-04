(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2019 Regeni, Fico: "Grande soddisfazione per approvazione commissione inchiesta su morte Giulio" L'approvazione da parte dell'Aula della Camera dei deputati del'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo, in Egitto, il 25 gennaio 2016. I voti favorevoli sono stati 376, nessun contrario, 54 gli astenuti. Queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, dopo l'approvazione: "Sono molto soddisfatto per l'approvazione della legge che istituisce la commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, è un passo successivo per accertare la verità, che significa che il nostro Paese, il nostro Parlamento, la nostra Camera dei deputati non si fermeranno mai perché vogliamo giustizia per il nostro Giulio, ucciso in Egitto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev