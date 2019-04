(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2019 Elezioni Sicilia, Meloni c'e' un centro-destra composto da Lega e Fdi che puo' vincere Le elezioni amministrative in Sicilia aprono nuovi scenari e incrementano gli argomenti di dibattito a livello di politica nazionale. Con l'approssimarsi delle elezioni europee, vero banco di prova per le forze politiche, ogni appuntamento alle urne può rappresentare uno snodo chiave. "Le elezioni in Sicilia rappresentano un test importante che conferma la crescita di Fratelli d'Italia – osserva la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni - E' un'ulteriore conferma che apre anche scenari interessanti come nel caso del comune di Gela dove c'è un ballottaggio tra le forze sovraniste e un'edizione del patto nel Nazareno in salsa siciliana. Vedremo come andrà a finire". Cresce l'ipotesi di un nuovo centro-destra che potrebbe cambiare veste e anima con un maggiore distacco dalle forze di centro. "Il voto in Sicilia ci dice che il centro-destra va rifondato ed è ciò su cui noi siamo impegnati da alcuni mesi e c'è un centro-destra possibile composto da Lega e Fratelli d'Italia che può vincere" conclude Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev