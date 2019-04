(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2019 Caiata aderisce a Fdi abbraccio mortale con M5s sta soffocando il mondo delle imprese Salvatore Caiata entra in Fratelli d'Italia. L'imprenditore lucano, inizialmente candidato con il Movimento 5 Stelle, ma espulso in seguito ad una indagine a suo carico, ha scelto di aderire al partito guidato da Giorgia Meloni, dopo un anno di militanza nel gruppo misto. "L'ingresso di Salvatore Caiata segna un passo di ulterirore crescita di Fratelli d'Italia – ha affermato la Meloni nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio – E' una persona molto amata a Potenza, radicato nel suo territorio. Un imprenditore di assoluto successo che ha scelto di aderire al nostro gruppo anche per l'attenzione che stiamo rivolgendo ai mondi produttivi e alle imprese". "Oggi torno a casa, il mio percorso politico è sempre stato legato al centro-destra, prima della candidatura per il Parlamento come esponente della società civile. Ho scelto Fratelli d'Italia per la particolare attenzione che hanno per il mondo delle imprese – ha affermato Caiata – E' un mondo che si sente abbandonato dai suoi mondi tradizionali e l'abbraccio con il Movimento 5 Stelle soffoca il mondo delle imprese". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev