(Agenzia Vista) Madrid, 29 aprile 2019 Il leader del Partito socialista Pedro Sanchez festeggi in piazza la vittoria alle elezioni generali in Spagna e ricorda: "Non vogliamo tornare indietro, non vogliamo la Reazione, vogliamo andare avanti". La folla esulta e tutti gridano "No pasarán!", Lo slogan utilizzato da Dolores Ibárruri Gómez, del partito comunista in Spagna, in un famoso discorso il 18 Luglio 1936, durante la Guerra Civile Spagnola. Fonte: Facebook/PSOE Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev