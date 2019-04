Elezioni Spagna, il leader di Vox Abascal: "Questo e solo l'inizio"

Elezioni in Spagna, Sanchez: "Con Partito socialista ha vinto il futuro e il passato ha perso"

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2019 Elezioni in Spagna, Sanchez, Con noi ha vinto il futuro, il passato ha perso Il partito socialista ha vinto le elezioni in Spagna. Il Psoe guidato da Pedro Sanchez è il primo partito ma non c'è la maggioranza. Vox entra in parlamento mentre i Popolari vedono un tracollo. Boom dell'affluenza che ha superato il 75,7%,