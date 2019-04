(Agenzia Vista) Varsavia, 28 aprile 2019 Governo, Di Maio, Siri vada in panchina in attesa delle indagini "Naturalmente ci aspettiamo delle novità che possano soddisfare un'esigenza. Qui il tema non è Siri, perchè Siri sarà giudicato sicuramente innocente, qui il tema è la percezione delle istituzioni, Siri si deve mettere in panchina e gli facciamo i migliori auguri di risultare innocente, ma fino a quel momento non possiamo accettare che un sottosegretario indagato per un reato così grave resti al suo posto". Così il vice premier Luigi Di Maio da Varsavia, a margine della convention del movimento polacco Kukiz 15. Fonte:Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev