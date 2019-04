(Agenzia Vista) Napoli, 28 aprile 2019 Tenta suicidio lanciandosi da una finestra del Santobono di Napoli, salvata in extremis dal marito Una donna, madre di un piccolo paziente ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Santobono di Napoli ha tentato il suicidio provando a gettarsi dal terzo piano della struttura ospedaliera. Rimasta pericolosamente sospesa nel vuoto a portarla in salvo è stato il marito aiutato da alcune guardie giurate accorse subito sul posto insieme al personale infermieristico, che ha afferrato la donna per un braccio riuscendo a tirarla su mentre penzolava nel vuoto. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev