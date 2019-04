(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2019 Elezioni in Spagna Sanchez al seggio insieme alla moglie Nuove elezioni in Spagna per rinnovare le due Camere del Parlamento. In corsa per la guida del prossimo governo Pedro Sanchez, attuale premier e segretario del Partito socialista spagnolo; Pablo Casado, presidente del Partito Popolare; Pablo Iglesias, fondatore e presidente di Podemos, principale partito di sinistra radicale; Albert Rivera, presidente dei centristi di Ciudadanos; Santiago Abascal, ex Popolare, sovranista ed euroscettico, presidente di Vox. Alle urne quasi 37 milioni di spagnoli / fonte twitter PSOE Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev