(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2019 Raggi: "Domenica di festa a Roma con strade senza traffico e smog" La sindaca di Roma su Facebook: "Oggi è una domenica di festa per Roma: torna#ViaLibera, un unico anello ciclopedonale di circa 15 chilometri libero da auto e scooter, dalle zone più periferiche al centro città. Una giornata dedicata a cittadini e turisti che potranno riappropriarsi degli “spazi sotto casa”, con strade senza traffico e smog per vivere la città all’insegna della mobilità sostenibile. Anche per quest’edizione sono previste numerose iniziative di organizzazioni, associazioni e volontari lungo il percorso: dalle passeggiate e trekking urbano a esibizioni culturali e musicali, spettacoli itineranti e attività ludico-sportive. Per scegliere l’evento a cui partecipare o conoscere le strade off limits ad auto e scooter potete consultare il programma sul sito di romamobilita.it Vi aspetto numerosi!" / fonte Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev