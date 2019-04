(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2019 Bonino: "Sviluppo sostenibile diventi diritto fondamentale" La leader di +Europa e capolista per la circoscrizione Centro alle elezioni Europee, Emma Bonino e il segretario nazionale Benedetto Della Vedova, candidato nel Nord Ovest, al tavolo di raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare "Figli Costituenti", per inserire Equità generazionale, sostenibilità e ambiente in Costituzione. L'iniziativa in Piazza del Popolo a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev