(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2019 Roma-Cagliari, Maran non esiste avere meno motivazioni, dobbiamo andar forte La Roma stende il Cagliari e per una sera va ad occupare il quarto posto nella classifica di Serie A. Partita pressoché perfetta dei giallorossi, che fin dai primi minuti dimostrano di avere un altro passo rispetto alla squadra sarda, apparsa con la pancia piena dopo essersi assicurata la certezza matematica della salvezza. Dopo 4 minuti il risultato si sblocca con Federico Fazio che insacca di testa su azione di calcio d'angolo e, poco dopo, torna al gol Javier Pastore, schierato titolare a sorpresa dal mister Claudio Ranieri. L'argentino, condizionato pesantemente da problemi fisici nel corso della stagione, ha messo in luce un'ottima condizione giocando ad altissimi livelli per più di un'ora, propiziando azioni da gol e realizzando finezze di elevata caratura tecnica. La reazione del Cagliari si rivela eccessivamente sterile e neanche gli accorgimenti tattici proposti da Rolando Maran hanno potuto arginare lo stradominio della Roma che ha cercato a lungo la terza rete, colpendo due pali e trovando spesso l'opposizione di un comunque positivo Alessio Cragno. Alla fine è Alexander Kolarov a siglare il definitivo 3-0, finalizzando un'azione convulsa in area di rigore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev