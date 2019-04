(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2019 Serie A, Ranieri (all Roma) Conte se viene lo vado a prendere all'aeroporto In una serata positiva per la Roma, con la convincente vittoria contro il Cagliari allo Stadio Olimpico per 3-0, continua a tenere banco il discorso legato al prossimo allenatore. Malgrado i buoni risultati raggiunti, con dieci punti nelle ultime quattro partite, Claudio Ranieri sembra avere il ruolo di traghettatore, come testiimonia il contratto a breve scadenza firmato il mese scorso. Il nome caldo è quello di Antonio Conte: nelle ultime ore la pista che porterebbe all'ex-commissario tecnico della nazionale sembra essersi fatta molto calda e tra le parti potrebbe essersi avviata una trattativa. Sulla panchina della Roma, tuttavia, siede ancora Ranieri il quale non ha nascosto il proprio pensiero: "Io penso sempre e solo al bene della Roma - ha detto in conferenza stampa - Se dovesse arrivare Antonio Conte, mi tolgo il cappello. Anzi lo vado a prendere io in prima persona in aeroporto". Frase che ha suscitato sorrisi in sala stampa, a testimonianza della signorilità che ha sempre contraddistinto il tecnico testaccino, da sempre tifoso della Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev