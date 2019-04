Maratona vietata ad africani aTrieste l'organizzazione risponde alle polemiche

Serie A, Ranieri (all Roma): "Conte? Se viene lo vado a prendere all'aeroporto"

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2019 Serie A, Ranieri (all Roma) Conte se viene lo vado a prendere all'aeroporto In una serata positiva per la Roma, con la convincente vittoria contro il Cagliari allo Stadio Olimpico per 3-0, continua a tenere banco il discorso legato al prossimo allenatore. Malgrado i buoni risultati raggiunti, con dieci punti nelle ultime quattro partite, Claudio Ranieri sembra ...