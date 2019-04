Banksy colpisce ancora, il nuovo murale per il movimento ambientalista a Londra

Conte a Pechino per nuova Via della Seta: "Opportunità storica"

Pechino, 27 apr. (askanews) - "Di tutti i progetti di cooperazione nel quadro della nuova via della Seta, il governo darà consigli. Le imprese saranno protagoniste e verranno applicati i principi del mercato. Questo renderà il progetto duraturo e meno discriminatorio per gli investitori stranieri". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, in chiusura del secondo forum sulla nuova via della ...