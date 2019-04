Vista la Settimana in 3 minuti

Il ritorno di Taylor Swift con "Me!": colori e atmosfere surreali

Milano, 27 apr. (askanews) - A due anni dall'ultima pubblicazione torna Taylor Swift con "Me!", nuovo singolo pubblicato dopo settimane di indizi per i fan rilasciati sulla sua pagina Instagram. La canzone, in collaborazione con Brendon Urie, leader dei Panic! At the Disco, dopo le atmosfere cupe di "Reputation", porta con sé un esplosione di sfumature pastello, calde e rassicuranti come il ...