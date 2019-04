(Agenzia Vista) Gela, 26 aprile 2019 Salvini a Fazio: "Se ti dimezzi lo stipendio vengo come ospite, altrimenti lascio sedia vuota" "Sono stato invitato in trasmissione da Fabio Fazio, a lui dico che se si dimezza lo stipendio verrò come opsite, altrimenti lascio la sedia vuota". Queste le parole di Matteo Salvini, segretario della Lega, durante un comizio elettorale in Sicilia. fonte Facebook_Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it