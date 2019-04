(Agenzia Vista) Pechino, 26 aprile 2019 Caso Siri, Conte: "Dimissioni? Se deciderò così non ci saranno alternative" "Se deciderò per le dimissioni non ci saranno alternative". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, intervistato durante la sua visita a Pechino per il forum sulla 'Belt and Road'. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it