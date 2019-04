(Agenzia Vista) Pechino, 26 aprile 2019 Caso Siri, Conte: "Non mi sento affatto condizionato da Lega o M5S" "Non mi sento affatto condizionato sulle scelte che prenderò in riferimento al sottosegretario Armando Siri, ho in mente una linea ben precisa che seguirò". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, intervistato durante la sua visita a Pechino per il forum sulla 'Belt and Road'. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it