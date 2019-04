(Agenzia Vista) Perugia, 26 aprile 2019 Donne ridotte in schiavitù a Perugia, arrestati due nigeriani La Polizia di Stato di Perugia ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due coniugi nigeriani, indagati per il reato di associazione a delinquere finalizzata ai reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani, nonché per favoreggiamento dell´immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione, ai danni di giovani donne loro connazionali. Fonte polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it