(Agenzia Vista) Motta di Sant'Anastasia (CT), 26 aprile 2019 25 aprile, Salvini: "Giusto festeggiare liberazione ma il mio compito è combattere le mafie" "Ho visito polemiche enormi sui giornali per il 25 aprile. Io credo sia giusto onorare chi ha dato la vita per il nostro Paese, ma il mio compito è combattere le mafie". Queste le parole di Matteo Salvini, segretario della Lega, durante un comizio in Sicilia. fonte Facebook_Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it