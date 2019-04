Brucia una discarica abusiva nel quartiere Collatino a Roma. Allarme per fumo e odore acre

(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2019 Brucia una baraccopoli in Via Togliatti Le immagini A fuoco una discarica abusiva nel quartiere Collatino a Roma, a ridosso della stazione dei treni Togliatti. Vigili del fuoco a lavoro per domare le fiamme, ma nel quartiere è allarme per il fumo e per l'odore acre. Scuole chiuse questa mattina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it