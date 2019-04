(Agenzia Vista) Perugia, 25 aprile 2019 Legittima Difesa, Di Maio: "Se qualcuno vuole far proliferare armi fermeremo la legge" "Se qualcuno vuole approvare la legittima difesa solo per far proliferare le armi noi fermeremo la legge". Queste le parole di Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, durante un comizio a Perugia. fonte Facebook_Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it