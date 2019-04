25 Aprile, Fratoianni (Sinistra Italiana) in corteo: “Oggi è un giorno divisivo solo per i fascisti”

(Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2019 “Chi trova scuse per non essere nelle piazze sta facendo occhieggiando alla peggiore estrema destra di questo paese, il giorno di oggi è divisivo solo per fascisti ed estrema destra”. Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni alla manifestazione del 25 Aprile a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev