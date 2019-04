Comizio di Salvini a Bagheria (PA) in una piazza stracolma di persone

(Agenzia Vista) Bagheria (PA), 25 aprile 2019 Comizio di Salvini a Bagheria in una piazza stracolma di persone Matteo Salvini, segretario della Lega, ha tenuto un comizio a Bagheria in una piazza stracolma di persone giunte per assistere al discorso del ministro dell'Interno. fonte Facebook_Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it