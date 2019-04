(Agenzia Vista) Perugia, 25 aprile 2019 Sanità, Di Maio: "Regioni non potranno più nominare dirigenti in maniera diretta" "Presto voteremo una norma che impedirà alle Regioni, per il presidente, gli assessori o la giunta, di nominare i dirigenti della Sanità in maniera diretta". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, intervistato a margine di un evento a Perugia. fonte Facebook_Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it