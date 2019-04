(Agenzia Vista) Padova, 25 aprile 2019 25 aprile, Casellati: "Memoria è primo baluardo affinché tragedie del '900 non si ripetano" "La memoria è il nostro primo baluardo affinché le tragedie accaduto nel corso del '900 non si ripetano". Queste le parole della presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenuta dal palco a Padova per le celebrazioni della Festa della Liberazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it