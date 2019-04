Kim Jong-Un a Mosca per incontrare Putin, la stretta di mano tra i due

Governo, Di Maio: "Cittadini mi dicono di non litigare con la Lega, ma qunado ce vo' ce vo'"

(Agenzia Vista) Perugia, 25 aprile 2019 Governo, Di Maio: "Cittadini mi dicono di non litigare con la Lega, ma qunado ce vo' ce vo'" "I cittadini che mi fermano per strada mi dicono di non litigare con la Lega, ma quando ce vo' ce vo'". Queste le parole di Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, durante un comizio a Perugia. fonte Facebook_Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / ...