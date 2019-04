(Agenzia Vista) Napoli, 25 aprile 2019 25 aprile, Fico: "Salvini? Lotta alla mafia è ogni giorno, 25 aprila una volta all'anno" "Io non ho nulla da rispondere al ministro Salvini, se non dire che la lotta alle mafie va fatta ogni giorno mentre il 25 aprile cade una volta l'anno". Queste le parole del presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, intervistato a margine delle celebrazioni per il 25 aprile a Napoli. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it