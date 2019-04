25 Aprile, deposte le corone in piazzale Loreto sotto il Monumento in ricordo dei Quindici Martiri

(Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2019 In occasione della deposizione delle corone di alloro in piazzale Loreto al Monumento in ricordo dei Quindici Martiri per il 25 Aprile, i milanesi presenti alle celebrazioni hanno cantato 'Bella Ciao' il giorno successivo allo striscione pro Mussolini esposto dagli ultrà laziali Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev