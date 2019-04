25 Aprile, Mattarella: "Un secondo Risorgimento per il nostro popolo"

Ilva, Di Maio: "Mai avuto intenzione di chiudere lo stabilimento"

(Agenzia Vista) Taranto, 24 aprile 2019 "Se qualcuno mi chiedeva di chiudere lo stabilimento e mandare ventimila persone in mezzo a una strada, questa non è mai stata la mia idea di ministro dello Sviluppo economico. Adesso c'è la fase due, tutto quello che ancora dobbiamo fare per estinguere il debito che tutti gli italiani hanno con i tarantini". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo ...