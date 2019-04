(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2019 Salva Roma, Meloni: "Governo non litighi sulla pelle dei romani" La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sul Salva Roma: "Roma non chiede al governo di essere salvata: chiede di essere trattata da Capitale d'Italia, perché la Capitale è il biglietto da visita di qualunque nazione. Per questa ragione Fratelli d'Italia voterà qualunque provvedimento che vada nel senso di aiutare la Capitale d'Italia. E chiediamo al governo di trovare altro su cui litigare e di non farlo sulla pelle dei romani" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev