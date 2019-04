Radio Radicale, Saviano: "Un crimine chiuderla, difendiamola"

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2019 "Non fidatevi di chi come me vi dice che il Governo deve rinnovare la convenzione a @RadioRadicale e non fidatevi nemmeno di chi vi dice che fa bene a non rinnovarla perché Radio Radicale “chiagne e fotte”. Non fidatevi: accendete Radio Radicale e capite cosa stiamo per perdere." Così Roberto Saviano postando su Twitter un video in cui parla di Radio Radicale. Fonte: Twitter/Roberto Saviano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev