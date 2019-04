Centrodestra Toti a Meloni: "Non attacchiamoci alla parola 'talent', serve lavoro profondo"

(Agenzia Vista) Liguria, 23 aprile 2019 "Non attacchiamoci alla parola 'talent', serve un lavoro profondo che vada oltre una imbiancata delle pareti". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine di un evento su Ponte Morandi a Genova commentando la replica del presidente di Fdi, Giorgia Meloni, all'intervista rilasciata dal governatore ligure al Corriere della Sera in cui aveva parlato di "costituente e talent politico" per rilanciare il centrodestra / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev