Salva-Roma, Salvini: "O si aiutano tutti i comuni in difficoltà o non si aiuta nessuno"

(Agenzia Vista) Pinzolo, 23 aprile 2019 Salva-Roma, Salvini, O si aiutano tanti comuni o non si aiuta nessuno "Ci sono tanti comuni italiani in difficoltà o si aiutano tutti oppure non si aiuta nessuno. Non ci sono sindaci più o meno simpatici a seconda del colore politico”. Così il vicepremier Matteo Salvini in diretta Facebook da Pinzolo. Fonte: Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev