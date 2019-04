1 Maggio, Ambra e Lodo Guenzi condurranno il Concertone

'Facciamo squadra', Ferrero show: "Voglio tutta l'Italia allo stadio di Genova il 27 maggio"

(Agenzia Vista) Liguria, 23 aprile 2019 Presentazione dell'evento 'Facciamo Squadra per Genova', partita di beneficenza in cui Sampdoria e Genoa si uniscono sotto la stessa bandiera dopo la tragedia del Ponte Morandi, in programma il 27 maggio allo stadio Luigi Ferraris. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco e commissario Marco Bucci, il presidente della ...