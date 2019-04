Tav, Cirio: “Faremo sottoscrivere a tutti i 200 candidati un impegno a favore”

(Agenzia Vista) Torino, 23 aprile 2019 “Faremo sottoscrivere a tutti i 200 candidati un impegno in favore della Tav, va realizzata per l'interesse dei piemontesi, qualsiasi candidato dovrà dire prima chi è in favore e chi è contro la Tav”. Lo ha detto il candidato governatore alla Regione Piemonte Alberto Cirio a margine di una conferenza si Tav a Torino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev