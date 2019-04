(Agenzia Vista) Napoli, 23 aprile 2019 Napoli Atalanta Ospina Restiamo uniti e tranquilli per centrare il secondo posto "Restiamo uniti e tranquilli per centrare il secondo posto". Queste le parole del portiere del Napoli, David Ospina, al termine del match di campionato disputato dagli azzurri contro l'Atalanta, vinto dagli orobici per due reti ad una. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it